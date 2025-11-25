Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaAssociazionismo › Fois presidente Società Operaia Mutuo Soccorso Alghero
Cor 22:54
Fois presidente Società Operaia Mutuo Soccorso Alghero
È lo scrittore e storico Massimiliano Fois il nuovo presidente dell´importante sodalizio algherese. Il Cda, composto dal Cav. Luciano Pinna, Presidente uscente, ex ferroviere, Paolino Bitti ex Guardia Carceraria, Giulio Masala ex operaio e sindacalista e la maestra Saphira Pittorru
ALGHERO - È lo scrittore e storico Massimiliano Fois il nuovo presidente dell'importante sodalizio algherese. Nata legalmente nel 1883 ma preesistente dal 1857, la Società Operaia Mutuo Soccorso algherese, con ancora la sua sede storica nei Bastioni Marco Polo, continua, dopo anni, il suo percorso mutualistico e soprattutto culturale.

Ad Oggi conta un'ottantina di soci che spera di incrementare nel 2026. Le Società, nate in Europa e poi in tutto il mondo nel XIX secolo e che avevano come padrini e soci onorari Garibaldi e Mazzini, avevano lo scopo di fornire assistenza reciproca tra i lavoratori, come contributi economici per malattie, spese mediche e altri aiuti, attraverso un fondo comune alimentato dalle quote degli iscritti e donatori.

In età moderna, senza mai abbandonare lo scopo sociale, gli ideali di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, si occupano di creare o promuovere eventi culturali, incontri, corsi e altro. Rinnovato anche il CDA, composto dal Cav. Luciano Pinna, Presidente uscente, ex ferroviere, Paolino Bitti ex Guardia Carceraria, Giulio Masala ex operaio e sindacalista e la maestra Saphira Pittorru.
