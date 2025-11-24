Alguer.it
Cor 18:34
Primo pescato, il mercato resta chiuso
Ritardi ad Alghero per la messa a norma della struttura ubicata nel porto. Prorogata così la chiusura temporanea del mercato del primo pescato fino a data da destinarsi (fino allottenimento delle autorizzazioni di legge)
Primo pescato, il mercato resta chiuso

ALGHERO - Si allungano ad Alghero i lavori per la messa a norma ed in sicurezza del mercato del primo pescato ubicato nel porto. Il dirigente del settore Sviluppo del territorio e attività produttive, con una determinazione datata 26 novembre 2025, dispone la prorogata alla chiusura temporanea della struttura di vendita. Il ritardo sarebbe dovuto all'ottenimento di un nuova autorizzazione antincendio di competenza dell'ufficio provinciale dei vigili del fuoco. Proroga a data da destinarsi, e comunque fino al completamento degli adempimenti necessari alla presentazione della necessaria documentazione.

Nella foto: il mercato del primo pescato di Alghero
