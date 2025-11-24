Cor 22:59 Coppa Italia: Alghero in semifinale L’Alghero conquista una grande vittoria per 4-1 sul campo del Coghinas nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione, al termine di un match autorevole e ricco di occasioni,



ALGHERO - L’Alghero conquista una grande vittoria per 4-1 sul campo del Coghinas nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione, al termine di un match autorevole e ricco di occasioni, che certifica la superiorità giallorossa nell’arco dei 180 minuti. L’avvio è equilibrato, ma bastano otto minuti ai giallorossi per trovare il vantaggio: su punizione di Roccuzzo, Fadda svetta in area e di testa firma lo 0-1. Il Coghinas reagisce e alla prima vera ripartenza trova il pareggio con Mateucci, che brucia Fadda e Baraye in contropiede e supera Piga con un sinistro angolato per l’1-1. L’Alghero però riprende subito in mano il gioco e spinge con continuità: Carboni sfiora il gol con un tiro dalla distanza, poi Scognamillo va vicino al vantaggio con un colpo di testa su assist di Pinna P. dopo una splendida iniziativa personale.



Poco dopo è ancora Fadda ad avere una grande occasione, ma il suo colpo di testa da ottima posizione termina largo. La squadra continua a premere, Roccuzzo prova la soluzione dalla distanza senza fortuna, e il primo tempo si chiude con un Alghero costantemente in avanti ma fermato sull’1-1. Nella ripresa i giallorossi entrano in campo con decisione e trovano subito il nuovo vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Roccuzzo, la palla arriva sul secondo palo dove Scognamillo insacca di testa portando il risultato sull’1-2. L’Alghero domina sulle fasce, con Baraye imprendibile: da una sua azione nasce un’altra palla gol enorme, ma Scognamillo da pochi passi non trova la deviazione vincente.



Il meritato 1-3 arriva comunque poco dopo: ancora una volta Pinna P. spacca la partita con una progressione travolgente sulla fascia, mette un pallone splendido in mezzo e ancora Scognamillo, sempre di testa, firma la sua doppietta personale. Il Coghinas accusa il colpo e l’Alghero continua a costruire: Roccuzzo pesca Virdis con un lancio perfetto in profondità e l’attaccante giallorosso, da vero bomber, supera il portiere avversario con freddezza per l’1-4. Nel finale l’Alghero sfiora più volte il quinto gol, prima con Marras che di testa manda di poco a lato, poi ancora con Baraye che serve Virdis per un’altra occasione clamorosa, ma il risultato non cambia. L’Alghero chiude così con un netto 4-1 una gara dominata dal primo all’ultimo minuto, confermando qualità, crescita e forte spirito di squadra. Con questo successo i giallorossi accedono con pieno merito alle semifinali di Coppa Italia Promozione.



COGHINAS - ALGHERO 1-4

ALGHERO: Piga, A. Pinna, Fadda, Roccuzzo, Mula, Oggiano, P. Pinna, Cossu, Carboni, Scognamillo, Baraye. In panchina: Nieddu, Mereu, Milia, Scanu, Virdis, Daga, A. Marras, Chessa, F. Marras. Allenatore: Mauro Giorico. COGHINAS: Serra, Deriu, Ramirez, Radovanovic, Meli, Carbonara, Val, Seu, De La Mata, Mateucci, Esposito. In panchina: Perez, Billi, Viale, Doukar, Fiorentino, Bo, Cascioni. Allenatore: Paolo Congiu ARBITRO: Riccardo Mattu di Oristano. RETI: Fadda (ALG), Mateucci (COG), Scognamillo (ALG), Scognamillo (ALG), Virdis (ALG).