Chiesa Spirito Santo: la scalinata è accessibile

PORTO TORRES - Aperta e per tutti, fruibile anche a persone con disabilità: la grande scalinata di accesso alla nuova chiesa dello Spirito Santo, a Porto Torres, apre ai fedeli. La precedente Amministrazione comunale aveva investito circa 470mila euro sul completamento della parrocchia con interventi che prevedono un ingresso agevole, sia nella parte anteriore sia posteriore, per le persone anziane e per coloro che hanno difficoltà di deambulazione.



Il progetto di accessibilità prevede la sistemazione del verde e di un percorso a rampa, già ultimato, che consente di evitare la scalinata. L’attuale Amministrazione ha approvato, tramite la struttura tecnica, la modifica del contratto con la SoGeMa costruzioni, un importo di circa 13mila euro, per eseguire i lavori aggiuntivi nell’area esterna della chiesa. Dopo le interruzioni dei lavori per maltempo, nei giorni scorsi si sono riaperti i cantieri che hanno consentito di ultimare la scalinata, un’opere tanto attesa dai frequentatori del luogo di culto amministrato dal parroco don Boniface Da.



«Sono felice di poter accogliere tutti i fedeli – ha dichiarato il prete - anche i disabili e coloro che hanno difficoltà motorie. La chiesa è di tutti e specialmente dei più deboli». I nuovi interventi interessano il tratto di muro di contenimento nell’accesso della rampa e la protezione con una ringhiera di un camminamento esistente. Inoltre, è prevista la sostituzione dell’abside e la copertura di un pozzetto con caditoia per migliorare lo smaltimento delle acque.