Red 23 giugno 2021 Paola Deiana a fianco della Generalitat de Catalunya La deputata algherese del Movimento 5 stelle interviene a supporto del Governo catalano, che chiede allo Stato spagnolo di adempiere alle richieste del Consiglio d’Europa



ALGHERO - «L’Italia ha dato il proprio voto in favore della risoluzione “I politici dovrebbero essere processati per dichiarazioni fatte durante l’esercizio del loro mandato?”, approvata lunedì sera e presentata dal deputato socialista lettone Boriss Cilevičs, in cui si chiede allo Stato spagnolo di concedere l’indulto o scarcerare i politici catalani e di ritirare le richieste di estradizione per quelli in esilio. Viene sollecitata la riforma dei reati di ribellione e sedizione per evitare “sanzioni sproporzionate” e perché “non siano strumentalizzati per aggirare la depenalizzazione dell’organizzazione di referendum illegale».



La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana interviene a supporto del Governo catalano, che chiede allo Stato spagnolo di adempiere alle richieste del Consiglio d’Europa. «E' vero – continua la parlamentare – che il premier Sánchez da giorni ha annunciato che il Consiglio dei ministri approverà l’indulto per nove leader indipendentisti della Catalogna condannati dalla Corte suprema di Madrid, dopo il tentativo di secessione del 2017, è vero che si tratta di un piccolo passo, ma questo non basta: l’indulto, infatti, è diverso dall’amnistia in quan,to non estingue il reato, ma solo la pena e non riguarda i politici in esilio né tutti gli altri dirigenti e politici ancora indagati, per i fatti del primo ottobre 2017 o coinvolti nell’azione all'estero del Governo della Generalitat».



«La questione è molto delicata, c'è bisogno di un'apertura e di un ampio dialogo, capace di ristabilire le relazioni e superare le contrapposizioni, così come fortemente raccomandato dal Consiglio d'Europa e sui cui il Governo spagnolo dovrà rispondere», conclude l'esponente pentastellata alla Camera dei deputati.



Nella foto: la deputata Paola Deiana