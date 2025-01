S.A. 23 giugno 2021 Radio Deejay: Linus e Savino in onda da Alghero I conduttori della popolare trasmissione radiofonica “Deejay Chiama Italia" stanno attraversando in sella ad una bici mezza Penisola per il loro “Tour de fans”. Oggi tappa ad Alghero, giovedì 24 da Guspini, venerdì 25 da Porto Pino



ALGHERO - “Deejay Chiama Italia” sbarca ad Alghero. Linus e Savino, i conduttori della popolare trasmissione radiofonica, stanno attraversando in sella ad una bici mezza Penisola per il loro “Tour de fans”.



Sono partiti da Bergamo il 7 giugno, città simbolo durante la pandemia e hanno proseguito tra le altre città, a Desenzano, Vicenza, Treviso, Ferrara e Foligno. Le ultime tappe sono riservate alla Sardegna.



Oggi, mercoledì 23 giugno va in onda da Alghero, giovedì 24 da Guspini, venerdì 25 da Porto Pino. In Riviera del Corallo Linus e Savino sono arrivati ieri in Riviera del Corallo e alloggiano nelle tenute di Sella & Mosca. Partiranno intorno alle 15 verso la strada di Bosa e faranno poi ritorno in città.