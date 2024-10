Red 25 giugno 2021 Non si ferma il fuoco nell´Isola Ieri, sedici incendi hanno ferito l´Isola. Di questi quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: nelle campagne di Borore, di Buddusò, di Loiri Porto San Paolo e di Oristano



CAGLIARI – Ieri (venerdì), sedici incendi hanno ferito l'Isola. Di questi quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: nelle campagne di Borore, di Buddusò, di Loiri Porto San Paolo e di Oristano.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Borore, in località Nuraghe Pischedda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Gauf di Nuoro coadiuvato dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Bolotana e una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Buddusò, in località Castannuri, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas dei cantieri di Pattada e Buddusò e da una squadra di volontari delle associazioni di Buddusò.



Il terzo rogo è divampato nell'agro di Loiri Porto San Paolo, in località Li Acchi, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas e una di Barracelli di Loiri Porto San Paolo. Il quarto incendio si è registrato nelle campagne di Oristano, in località Oliveto Busachi, dove è intervenuto l'elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Stazione di Oristano, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Oristano, da una squadra di Forestas e dai Vigili del fuoco.