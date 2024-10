S.A. 28 giugno 2021 Autunno in Barbagia riapre le sue Cortes La manifestazione itinerante dopo una edizione solo virtuale a causa della pandemia, riaprira le Cortes tra i paesi della Sardegna. Nel 2019 ha coinvolto 32 Comuni che per 15 weekend



CAGLIARI - Il prossimo autunno torna Autunno in Barbagia. La manifestazione itinerante dopo una edizione solo virtuale a causa della pandemia, riaprira le Cortes tra i paesi della Sardegna.



Si tratta della 25/a edizione della rassegna promossa dalla Camera di commercio di Nuoro e dall'azienda speciale Aspen. Nel 2019 ha coinvolto 32 Comuni che per 15 weekend hanno raccontato la loro storia e la loro identità, in tempi e luoghi estranei alla stagione balneare.



La macchina organizzativa si è rimessa in moto per la nuova stagione. La manifestazione ha l'obiettivo di rimettere al centro l'economia dei paesi del circuito che nell'ultima edizione hanno ospitato 500mila visitatori e hanno permesso di lavorare a 2500 imprese, con un fatturato di circa 10 milioni di euro.