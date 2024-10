Massimo Mulas 28 giugno 2021 L'opinione di Massimo Mulas Ddl Zan, una battaglia di civiltà



Il Ddl Zan è una battaglia di civiltà che va affrontata anche al livello delle piccole comunità: è qui che spesso si annidano forme di intolleranza, pregiudizio e violenza che vanno combattute con forza. Da un lato, considero assurdo che si debba anche solo discutere di un fenomeno che dovrebbe vederci tutti uniti contro chi diffonde l'odio; dall'altro, mi rendo conto che questo dibattito non si deve svolgere solo a livello parlamentare, ma vada affrontato anche nelle nostre città, nei nostri consigli comunali, nelle nostre scuole.



Registriamo sempre più spesso attacchi contro la libertà di esprimere serenamente la propria identità sessuale. E' una dinamica pericolosa a cui bisogna rispondere in maniera ferma e determinata.



In Italia, riusciamo a dividerci ideologicamente su tutto, anche su un valore universale come quello della libertà: non si comprende che su questo tema dobbiamo maturare una visione collettiva e non individualistica, perché questa è l'unica strada per essere veramente tutti liberi e realizzati. Auspico non solo che il ddl zan superi velocemente l'iter parlamentare, ma che sia l'occasione per mettere in campo anche nelle nostre comunità quelle misure educative e di sensibilizzazione in grado di attuare concretamente i principi di uguaglianza e libertà previsti dalla nostra costituzione.



* sindaco di Porto Torres