A.B. 28 giugno 2021 Softair: titolo nazionale per Alghero A Santa Marinella, il “Contractor Softair team” ha vinto il primo premio nella classifica Open nelle Finali nazionali Csen Airsoft 2020/21



ALGHERO - Sabato 19 e domenica 20 si sono svolte a Santa Marinella le Finali nazionali Csen Airsoft 2020/21 nelle categorie Open, regioni e squadre qualificate alle gare regionali che, a causa della pandemia, non hanno fatto disputare a tutti nella stessa misura misura. Sedici le squadre complessivamente in gara.



Il primo giorno, con lo svolgimento di una doppia gara (una parte da eseguire in modalità “Recon” e una in fase di “Intelligence” da eseguire in città con abiti civili e armi occultate a Santa Marinella e a Civitavecchia per la durata di cinque ore. Il secondo giorno, invece, si è svolta la gara vera e propria, con la partenza alle 6.30, per la durata di nove ore e un totale di circa 50chilometri.



A mettersi in mostra come rappresentativa sarda è stato il “Contractor Softair team” di Alghero, che ha vinto il primo premio nella classifica Open. La partecipazione e la vittoria sono state possibili grazie al referente regionale Csen per la Sardegna Emanuele Fais (membro del club), al presidente dei Contractor Alessio Mirabella e ai partecipanti alla gara Roberto Pala, Raimondo Scanu, Gabriele Calvia, Alessio Calaresu e la presenza di due membri del club Killers Shardana di Olbia, Lothar Filigheddu e Emanuele Inzaina. «Tra un disinnesco di bombe, messa in sicurezza di un sito da virus e portare in salvo un ferito catturato dai nemici, più altri ostacoli e altri obiettivi con scenari spettacolari abbiamo portato a casa la Coppa con il primo podio», dichiarano gli esponenti algheresi.