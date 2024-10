Red 1 luglio 2021 14 incendi feriscono la Sardegna Ieri, quattordici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Villacidro, di Padru, di San Giovanni Suergiu e di Ovodda



CAGLIARI - Ieri (mercoledì), quattordici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Villacidro, di Padru, di San Giovanni Suergiu e di Ovodda.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Villacidro, in località Is Guardias, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villacidro, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Villacidro, da una squadra della locale Compagnia barracellare e da una squadra di volontari delle associazioni di Villacidro. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 1,5ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Padru, in località Franceschina, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre Forestas dei cantieri di Padru e di Loiri Porto San Paolo, da una squadra della Compagnia barracellare di Padru e da una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. Il fuoco ha percorso una superficie di circa 0,25ettari di sughereta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.



Il terzo rogo è divampato nell'agro di San Giovanni Suergiu, in località R.S.Milano, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sant'Antioco, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadra di volontari delle associazioni di Sant'Antioco e di Carbonia. Le fiamme sono state domate in serata.



Il quarto incendio si è sviluppato nelle campagne di Ovodda, in località Filiguri, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sorgono, coadiuvata dal personale delle stazioni forestali di Tonara e di Gavoi. Il fuoco è stato spento in serata.