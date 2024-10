Red 1 luglio 2021 Centro studi agricoli: Contu coordina il Comitato L´ex direttore dell´Ara guiderà il Comitato tecnico-scientifico che affiancherà il Direttivo per il triennio 2021/2023. «Tutte figure di altissimo livello in Sardegna che assicurano al Csa un contributo di idee e proposte altamente qualificate», dichiara con soddisfazione il presidente Tore Piana



SASSARI - Prosegue l'attività di potenziamento del Centro studi agricoli, sempre più orientato a rappresentare in Sardegna ricerche, idee e proposte a favore del mondo agricolo. Il lavoro svolto nel Csa è a titolo gratuito, quale contributo personale delle singole professionalità aderenti. Venerdì, il presidente Tore Piana ha insediato nei locali della sede sociale il Comitato tecnico/scientifico che affiancherà il Direttivo del Centro nel triennio 2021/2023.



L'ex direttore dell'Ara Sardegna Mariano Contu coordinerà il Comitato composto, oltre che da Piana, da Vanda Prota (Sezione Patologia del Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi di Sassari), Marco Atzeni (agronomo esperto Pac e Psr, già commissario del Consorzio bonifica Sardegna meridionale e Ogliastra). E ancora, Vincenzo Sechi (esperto faunistico e ambientale), Pierluigi Caboni (Phd del Dipartimento di Tossicologia dcell'Università di Cagliari), Massimiliano Dessole (Ordine commercialisti Sassari) e Salvatore Palitta (ex presidente Consorzio Pecorino Romano Dop).



Con loro, Giampaolo Marchi (urbanista della Facoltà Ingegneria UniCa), Francesco Scala (già dirigente del Ministero Politiche agricole e forestali), Emilio Fadda (Ordine ingegneri Sassari), Paolo Ninniri (agronomo libero professionista, componente Cfr e presidente Cae). Infine, Marco Pittau (ordinario Malattie infettive del Dipartimento Medicina veterinaria Uniss), Gianmarco Tavolacci (esperto materie agricole e materie ambientali di Cagliari), Sebastiano Porcu (funzionario Ente Forestas ed esperto suinicoltura e Peste suina) e Pietro Pulina (Dipartimento Agraria Uniss).



Nella foto: Mariano Contu