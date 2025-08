S.A. 15:48 «Nurra senza risorse idriche e futuro» Nei giorni scorsi una partecipata assemblea pubblica organizzata e coordinata dal Comitato Zonale Nurra sull´emergenza idrica che colpisce i territori di Alghero, Sassari e Porto Torres



ALGHERO - Si è svolta nei giorni scorsi, nel salone sociale di Guardia Grande, una partecipata assemblea pubblica organizzata e coordinata dal Comitato Zonale Nurra «che porta a casa l’importante presa di impegno da parte dei Sindaci del territorio, del Consorzio di Bonifica della Nurra e delle associazioni di categoria agricole di istituire un tavolo di crisi permanente per mettere in campo con la Regione Sardegna quanto necessario ad affrontare la crisi idrica in atto al fine di programmare azioni concrete, nello specifico si è chiesta una pianificazione a medio e lungo termine». Nella sala, gremita di agricoltori preoccupati, sono intervenuti nella discussione il Presidente del Consorzio di Bonifica Gavino Zirattu, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il Sindaco di Olmedo Toni Faedda, il Presidente della Municipalità della Nurra Alessandro Colombino in rappresentanza del Comune di Sassari, l’Amministratore Unico di Enas l’Ing.Soriga in rappresentanza dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. La Presidente del Comitato Tiziana Lai ha chiesto ed ottenuto dagli interlocutori «dati e numeri per fare insieme un ragionamento compiuto sulla reale situazione emergenziale, utili per pianificare e rendere consapevoli i consorziati».



E’ emerso chiaramente, come più volte anticipato nei mesi passati, che la risorsa idrica a disposizione del comprensorio irriguo della Nurra è pressoché inesistente perché attualmente si stanno utilizzando solamente le acque reflue depurate provenienti dai depuratori di Sassari e Alghero e che quindi, in mancanza di pioggia, non si possono programmare i turni irrigui. Il territorio non può programmare nessuna attività agricola né prospettare investimenti imprenditoriali a causa dell'incertezza degli eventi meteorologici, che a causa del cambiamento climatico in atto renderà sempre più scarsi gli apporti da pioggia. Solo quindi “sperando” nelle piogge oggi, stante quanto detto dal rappresentante Enas, si potrà disporre di una risorsa irrigua adeguata alle esigenze del territorio della Nurra.



Si è chiesto con forza che ognuno faccia la sua parte, partendo certamente dalla sensibilizzazione della popolazione tutta per una maggiore consapevolezza di utilizzo della risorsa idrica. Si sta materializzando un paradosso dove attualmente gli agricoltori perdono reddito a causa della siccità ma chi abita in città vede come unico problema il fatto che le aree verdi cittadine siano poco irrigate. È bene ricordare che il reddito agricolo è parte integrante del PIL comunale e che si avranno inevitabilmente risvolti di carattere sociale. Alla luce di quanto emerso il CZN ha chiesto che «si agisca con estrema urgenza e pragmatismo per programmare azioni concrete che portino ad una nuova visione strategica della gestione idrica della Nurra e delle città del comprensorio, perché non ci si trovi più in questa disastrosa situazione ormai fuori controllo e non più gestibile. Saremo attenti osservatori degli impegni presi e come sempre disponibili a confronti utili alla causa ma non saremo a disposizione di chi tenterà di eludere le proprie responsabilità per la risoluzione stabile del problema idrico della Nurra».