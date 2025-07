S.A. 18:42 Gallura unita per difendere il patrimonio bovino Al centro dell’appuntamento, il racconto puntuale dell’attività sindacale portata avanti sin dall’inizio dell’emergenza, dalle prime denunce fino ai tavoli regionali dove, anche grazie alla presenza costante e al pressing dell’organizzazione, stanno arrivando le prime risposte alle richieste avanzate dal mondo delle campagne sarde



OLBIA - Unità, confronto e ascolto. È il sunto finale dell’incontro organizzato da Coldiretti Nord Sardegna in Gallura, uno dei territori simbolo dell’allevamento bovino sardo. Una importante occasione per fare il punto con la base, raccogliendo proposte e condividendo i primi risultati ottenuti nei tavoli regionali. Un’iniziativa molto partecipata, segno di un territorio compatto e consapevole del valore del proprio patrimonio zootecnico, che ha risposto con grande interesse all’invito di Coldiretti. Al centro dell’appuntamento, il racconto puntuale dell’attività sindacale portata avanti sin dall’inizio dell’emergenza, dalle prime denunce fino ai tavoli regionali dove, anche grazie alla presenza costante e al pressing dell’organizzazione, stanno arrivando le prime risposte alle richieste avanzate dal mondo delle campagne sarde.



«Quello di oggi è stato un passaggio importante – ha spiegato il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois – perché ci ha permesso di condividere con trasparenza i passi compiuti finora e di raccogliere indicazioni preziose direttamente dagli allevatori. Solo ascoltando chi lavora ogni giorno sul campo possiamo rafforzare il nostro impegno ai tavoli decisionali». Il presidente Fois con il direttore Marco Locci hanno ricostruito tutte le azioni portate avanti dall’organizzazione: «Dall’ultimo tavolo regionale – hanno ricordato – sono emerse alcune prime risposte importanti, a partire dai ristori e da un piano più chiaro per la gestione dell’emergenza della Regione che ha portato al tavolo la stessa presidente Todde come chiesto da Coldiretti. Risultati che arrivano anche grazie alla determinazione e alla presenza continua dell’associazione ma che devono essere monitorati e tradotti in azioni concrete nei tempi più rapidi possibili».



Dalla platea sono arrivati numerosi interventi, tutti improntati alla volontà di costruire insieme il percorso migliore per superare questo momento difficile. Un segnale chiaro di fiducia e coesione, che conferma l’importanza di momenti di confronto come questo. «La Gallura è un territorio che ha saputo distinguersi per qualità e serietà – è stato ribadito – ed è fondamentale proteggerlo e valorizzarlo con scelte condivise e ben indirizzate». Un incontro che ha lasciato spazio al dialogo, alla collaborazione e alla volontà di proseguire un percorso unitario. «Coldiretti continuerà a fare da ponte tra le aziende e le istituzioni – hanno concluso Fois e Locci – con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e trasformare ogni promessa in una risposta concreta alle esigenze del settore».