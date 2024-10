Cor 1 luglio 2021 Alghero sommersa dai rifiuti Ai quotidiani problemi si aggiunge lo sciopero di mercoledì che ha mandato in tilt tutto il sistema di raccolta ad Alghero. Così nei quartieri si registrano quantità importanti di rifiuti, montagne di spazzatura sulla costa



ALGHERO - Alghero si risveglia completamente sommersa dai rifiuti. Sporcizia ovunque, coi gabbiani e gli animali scatenati tra i bustoni maleodoranti disseminati un po ovunque. Ai quotidiani problemi si è aggiunto lo sciopero di mercoledì che ha mandato in tilt tutto il sistema di raccolta ad Alghero. Problemi sono segnalati ovunque. Così nei quartieri si registrano quantità importanti di rifiuti, a cui si aggiungono le montagne di spazzatura presenti sulla costa. Anche il centro storico non è da meno. Per l'intera giornata di ieri le montagne di carta e cartone hanno fatto bella mostra tra le vie dello shopping, ed oggi si sommano i bidoni dell'umido e le buste del secco.



Nella foto: i cassonetti questa mattina lungo via Lido