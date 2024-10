Cor 6 luglio 2021 Alghero in Classica, inizio col botto Successo per la prima della nuova rassegna estiva dedicata alla musica classica nel giardino esterno del Museo del Corallo. Mauro Uselli al flauto e Fabrizio Zara alla chitarra hanno fatto sognare il pubblico presente



ALGHERO - Successo per la prima della nuova rassegna estiva dedicata alla musica classica dal titolo "Alghero in Classica", prima edizione 2021, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Alghero e inserita nel programma eventi "Finalmente Alghero". Il museo del corallo ha registrato il tutto esaurito e grande entusiasmo da parte del pubblico partecipante, il quale ha voluto sottolineare l’importanza e la bellezza di eventi simili.



«Forse qualche rumore di troppo causato dal passaggio di moto di grossa cilindrata con marmitte proibite che ormai devastano l’armonia ambientale in città». Nonostante ciò, il magico suono è stato chiaro ed intenso per circa un ora di concerto in cui tutti hanno potuto chiudere gli occhi e sognare.

In scena Mauro Uselli al flauto e Fabrizio Zara alla chitarra: il duo ha proposto un intenso programma dedicato principalmente alla musica di J.S.Bach, magie, sonorità e virtuosismi non sono mancati e grandissimi applausi del pubblico sul finale .



La rassegna Alghero in Classica è stata ideata dal musicista Mauro Uselli e promette una estate interessantissima con concerti di altissimo livello e la partecipazione delle realtà algheresi, professionisti che operano per la maggior parte del tempo lontano dalle mura. Il prossimo concerto si terra il giorno 15 luglio presso il Museo del Corallo (ore 19.30). E' consigliata la prenotazione per poter accedere ai posti sedere.