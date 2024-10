Cor 8 luglio 2021 Don Gianni Sini presenta il libro sull´esorcismo Sabato 10 luglio, nuovo appuntamento con le anteprime del festival dall´altra parte del mare ad Alghero. Alle 20,00, nel cortile della parrocchia di N.S. della Mercede. Don Gianni Sini converserà con il giornalista Gianni Garrucciu



ALGHERO - Sabato 10 luglio, nuovo appuntamento con le anteprime del festival dall'altra parte del mare ad Alghero. Alle 20,00, nel cortile della parrocchia di N.S. della Mercede (Via Giovanni XXIII) Don Gianni Sini converserà con il giornalista Gianni Garrucciu del suo libro "Taci! Esci da lui! Gli esorcismi nel vangelo di Marco”, appena pubblicato dalle edizioni Sguardo. Don Gianni Sini membro dell’AIE (Associazione Internazionale degli Esorcisti), svolge il ministero di esorcista dalla fine degli anni Ottanta. Ha partecipato a trasmissioni televisive sulle reti nazionali ed estere, a trasmissioni radiofoniche sulle emittenti nazionali, a conferenze e convegni in diverse città italiane e all’estero. Direttore di rete della TV “Gallura Live”, collabora con Tele Bari, Isola TV e Telesardegna. Su queste emittenti tiene una rubrica settimanale con il commento al vangelo della domenica. I suoi libri sono stati tradotti anche all’estero.



Un uomo posseduto da uno spirito impuro cominciò a gridare: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». È il primo miracolo che troviamo nel vangelo secondo Marco: la guarigione di un indemoniato nella sinagoga di Cafarnao. Risanata l’interiorità turbata resta tra la folla, e in noi, lo stupore per quel gesto compiuto con autorità. Chi è Gesù? Chi è colui che comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono? I segni di Gesù nel vangelo di Marco sono di una potenza che si fa liberazione e speranza. La lotta e la cacciata di Satana sono per Gesù la vittoria su ogni forza negativa, l’icona stessa della salvezza che è venuto a portare, vittoria su male fisico e morale, quel male del peccato che è alla radice di ogni male.



L’autore tratta diffusamente dell’attività esorcistica di Gesù e del potere da lui affidato ai discepoli e ai ministri della sua Chiesa per continuare la sua opera e restituire così l’uomo a se stesso, agli altri, al creato e soprattutto a Dio. In un linguaggio semplice e accurato, con dovizia di riferimenti bibliografici, presenta il vangelo secondo Marco con fedeltà al testo e ci porta a scoprire la messianicità di Gesù. Ci conduce nel mistero di Dio e ci sollecita a passare da una visione tiepida della fede a una evangelica, a meravigliarci davanti all’azione di Dio e, come dice Papa Francesco, a «svegliarci dal sonno dell’indifferenza e dalla vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato».