Caos in Centro, ecco San Michele

Nella foto: la piazza di Alghero alle ore 10.30 di questa mattina (giovedì) ALGHERO - Una beffa. Soprattutto per i numerosi residenti del centro storico di Alghero, costretti quotidianamente alla disperata ricerca di un posteggio. Ecco la situazione in Piazza Ginnasio, proprio davanti alla chiesa intitolata al Santo Patrono della città: completamente occupata da camion e furgoni. Eppure di vigili neanche l'ombra. Dopo l'inconsueto blitz dei giorni scorsi, infatti, quando due agenti intervenuti con carro-attrezzi a seguito hanno comminato decine di verbali ai residenti, controlli nuovamente azzerati, come prassi da numerosi anni. Tanto che la situazione è divenuta perfino più grave del solito. La conica carenza di stalli (molti dei quali occupati da auto prive del regolare permesso), infatti, manda nel caos l'intera viabilità del centro storico con conseguenze facilmente preventivabili.Nella foto: la piazza di Alghero alle ore 10.30 di questa mattina (giovedì)