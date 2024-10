S.A. 8 luglio 2021 Borghese sbarca ad Alghero con Quattro ristoranti In Riviera del corallo la sfida culinaria più apprezzata in tv. Il conduttore-chef Alessandro Borghese è già arrivato in città dove si stanno girando le prime riprese al Lido San Giovanni



ALGHERO - E' sbarcata ad Alghero la trasmissione televisiva "Quattro ristoranti". Il conduttore-chef Alessandro Borghese è già arrivato in città dove si stanno girando le prime riprese al ristorante Fronte Mare al Lido San Giovanni.



Saranno tradizionalmente quattro i locali in gara: Nautilus, Movida, Fronte Mare e Musciora. Le riprese proseguiranno domani, venerdì 9 luglio, tra i tavoli del ristorante Musciora; sabato 10 luglio sarà la volta del ristorante Nautilus e domenica il programma farà tappa sui Bastioni Magellano, presso il Ristorante Movida.



Nei giorni scorsi la troupe già in Sardegna aveva girato la Barbagia, tra Mamoiada e Nuoro. Il programma, basato su un format internazionale vede sfidarsi quattro ristoratori, i cui locali uniti da una caratteristica comune, giudicano a vicenda le loro attività. I parametri di valutazione sono quattro: location, servizio, menu e infine il conto.



Nella foto: la macchina della trasmissione ad Alghero