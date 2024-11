Cor 9 luglio 2021 Fiamme a Oschiri, Talana e Ghilanza Giornata infuocata quella di giovedì in Sardegna. Numerosi roghi hanno distrutto decine di ettari di macchia mediterranea e boschi. In piena attività la macchina della protezione civile e dell´antincendio



CAGLIARI - Incendio in agro del Comune di Ghilarza località “Ena Trasino”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di bonifica sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato e da cinque squadre Forestas dei cantieri di Samugheo e Villaurbana. Ancora fuoco in agro del Comune di Oschiri, località “S.Stefano”, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara, Anela, Alà dei Sardi e due Canadair.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oschiri coadiuvata dal personale eliportato, dalla Stazione forestale di Berchidda, dai Barracelli di Oschiri e Berchidda e dalla squadra di Forestas cantiere di Berchidda, Monti e Oschiri, dai Volontari di Ozieri e dai Vigili del fuoco. Incendio anche nell'agro del Comune di Oschiri località “Battigadeddu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oschiri coadiuvata dal personale eliportato. Fiamme anche in agro del Comune di Talana, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Tortolì coadiuvata dal personale eliportato, e dalle squadre di Forestas di Talana. Infine incendio in agro del Comune di Baunei località C. Cabras dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Tortolì coadiuvata dal personale eliportato e dalle squadre di Forestas di Baunei.