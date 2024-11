Cor 9 luglio 2021 Castelsardo, a luglio eventi di qualità L’amministrazione ha diffuso il programma delle manifestazioni, si punta su arte, cultura e musica. Non mancheranno i Special Guest che offriranno un valore aggiunto all’evento



CASTELSARDO – Sarà un Luglio di eventi musicali, artistici e culturali

quello proposto dall’assessorato alla cultura, turismo e spettacolo, guidato da Valeria Sini, a vantaggio di cittadini e degli ospiti che scelgono la città dei Doria per trascorrere le loro vacanze. Su tutti spicca l’HarpasFestival e la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Mario Sinori, ma sono solo alcune delle proposte di alto livello messe in campo dal programma. L’Harpas Festival, promosso da Arpademia e arrivato ormai alla quarta edizione, e per la prima volta a Castelsardo, si terrà quest’anno nelle spiagge di Lu Bagnu con corsi, master e ricerca sull’effetto della vibrazione della corda e sulla persona, in un viaggio tra musica e ambiente.



Di particolare effetto sarà anche il lavoro degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, coordinati dai docenti Davide Fadda, Federico Soro, Giovanni Sanna che esprimeranno il loro talento in Via Trieste, la scenografica scalinata di accesso pedonale al centro storico. Non mancheranno presentazioni di libri di pregio, negli angoli più suggestivi della città, seminari internazionali come L’edizione 2021 del Seminario permanente Nietzscheamo, concerti di musica classica con maestri di fama internazionale, mostre di fotografia, arte contemporanea, tessitura e intrecci. Da non perdere, per i più piccoli la proposta della biblioteca comunale che darà vita a letture ad alta voce da parte dei bibliotecari, laboratori creativi e giochi a tema rivolti ai bambini sino agli 11 anni.



Saranno presenti anche i mercatini di Campagna Amica e le esposizioni di prodotti e lavori realizzati dall’associazione “impronte creative” mentre il festival letterario “Isola in rete” proporrà una gustosa anteprima. Il Dott.re Lorenzo Braina non mancherà tra gli appuntamenti estivi, proporrà un appuntamento rivolto ad adulti, ragazzi di tutte le età ed educatori per riflettere su sé stessi sul proprio cammino e sulla propria storia.