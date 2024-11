Cor 10 luglio 2021 A Fertilia festa del pescato a km 0 Entra nel vivo il progetto sulla Sostenibilità Ambientale Locale del pescato Algherese). Terzo e quarto weekend di luglio protagonista a Fertilia il pescato a km 0



ALGHERO - II pescato a km 0 sarà protagonista a Fertilia nel terzo e quarto fine settimana di luglio. Dal venerdì alla domenica a cena, i ristoranti e i wine bar della borgata delizieranno i palati con i menù dedicati al pesce povero del golfo di Alghero. L'iniziativa è organizzata dal CEAS Porto Conte – Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità del Parco di Porto Conte e dell’Amp Capo Caccia – Isola Piana nell’ambito del progetto S.A.L.P.A. – Sostenibilità Ambientale Locale del pescato Algherese, promosso dal FLAG Nord Sardegna e finanziato da ARGEA Sardegna.



«Da diversi anni - spiega il direttore Mariano Mariani - il Ceas Porto Conte si dedica alla valorizzazione ambientale, storica ed economica delle aree costiere con particolare attenzione alle attività produttive locali e al consumo responsabile. Quest’anno il progetto SALPA! avviato il 15 febbraio scorso, ha già interessato le scuole cittadine in attività presso il Mercato del primo pescato e proseguirà con il coinvolgimento di cittadini e turisti nei week-end a tavola, supportato da una campagna di comunicazione e diffusione tramite media e social»”



«Consumo e produzioni responsabili – prosegue il presidente Raimondo Tilloca – in linea con uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, appaiono, sempre più, necessari nella realtà attuale dove le risorse consumate dalla popolazione sono più di quelle che gli ecosistemi sono in grado di fornire, dobbiamo tutti rivedere il nostro modo di produrre e consumare beni e diminuire gli sprechi».