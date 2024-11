Cor 12 luglio 2021 Alghero: scomparse le strisce pedonali Una situazione particolarmente pericolosa quella che si registra ormai da mesi in Riviera del corallo: aumenta considerevolmente il traffico, la viabilità è sempre più caotica ma mancano perfino le strisce pedonali



ALGHERO - A denunciare quella che a tutti gli effetti si configura come una grave e pericolosa disattenzione è il consigliere comunale Pietro Sartore (Per Alghero), che nel sottolineare il generale stato di abbandono di molte zone cittadine, ricorda come le strisce pedonali siano «un importante presidio di sicurezza». Eppure basta vedere come sono ridotte le strade per capire il livello della dilagante incuria in cui è sprofondata la città. «Ad Alghero sono scomparse le strisce pedonali» è la sua denuncia pubblica. Difficile dargli torto.