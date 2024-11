G.P. 12 luglio 2021 Relazioni di “Un’isola in rete” Continuano le anteprime della XI edizione del Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura “Un’isola in rete”, che quest´anno è dedicata al tema "Relazione".



SASSARI - Un'Isola in rete", Festival Internazionale di Promozione del Libro e della Lettura prosegue nel fitto calendario di incontri con gli eventi della settimana: “Incontri con l’autore”, Alberto Casadei il 15 luglio, alle ore 19, presenterà il suo libro "Dante. Storia avventurosa della Divina Commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata", con Federico Piras, nella biblioteca comunale di Castelsardo. Mentre il 16 luglio sarà a Sennori, Ex cava di tufo.



Massimo Donà, mercoledì 27 luglio alle ore 19.30, sarà collegato con gli ospiti della Biblioteca comunale di Sennori per la presentazione del suo volume "Sull'assoluto, Mimesis 2021", con Giuseppe Pintus. Mercoledì 28 luglio, alle ore 19.30 sarà invece collegato con la Biblioteca comunale di Sennori Francesco Valagussa che presenterà il libro da lui curato di Georg Simmel, "La psicologia di Dante", Inschibboleth 2021, con Giuseppe Pintus.



Spazio il 31 luglio alle ore 21.45 per una serata speciale dedicata all'osservazione astronomica, dal titolo “A riveder le stelle”, lezione guidata con laser, sul cielo stellato, basata sui quadri astronomici danteschi, con Gian Nicola Cabizza nella cornice delle Domus de Janas a Sennori. Si proseguirà dal 23 aprile al 31 luglio 2021 tra Castelsardo, Sennori, Sassari e Ajaccio con una sezione dedita a Dante 2021.