Cor 12 luglio 2021 Alla guida con alcool e droga: denunce Attività preventiva svolta a largo raggio durante il fine settimana sui territori del Sarcidano e della Barbagia di Seulo da parte dei carabinieri



CAGLIARI - Nell’ambito di una mirata attività preventiva svolta a largo raggio durante il fine settimana sui territori del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, i Carabinieri della Compagnia di Isili, articolata in undici Comandi Stazione e un Nucleo Operativo Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari due uomini trovati alla guida di veicolo con tassi alcolemici superiori a quelli consentiti dalla legge. Agli stessi è stata, inoltre, ritirata la patente di guida per la successiva trasmissione alla Prefettura di Nuoro. Nel corso controlli, i militari hanno contestato anche la detenzione di stupefacente per uso personale a quattro persone. Gli stessi verranno segnalati alle Prefetture competenti. A due di questi è stata, inoltre, ritirata anche la patente di guida.