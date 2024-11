Cor 12 luglio 2021 Dinamo: Logan ritorna biancoblu Sottoscritto l’ingaggio del giocatore statunitense di nazionalità polacca David Logan per la stagione 2021-2022. Il Professore ritorna in Sardegna



SASSARI - Sottoscritto l’ingaggio del giocatore statunitense di nazionalità polacca David Logan per la stagione 2021-2022. Il Professore ritorna in Sardegna dopo aver scritto importanti pagine della storia biancoblu: protagonista del triplete della stagione 2014-2015, David ha vestito la maglia dei Giganti anche in quella successiva disputando campionato, Eurolega ed Eurocup.



Nelle ultime tre stagioni a Treviso, Logan ha chiuso l’esperienza alla TVB con un’annata da 17.3 punti, 2.3 rimbalzi e 2.8 assist di media in 28 minuti di utilizzo: con queste cifre il Professore ha condotto la formazione veneta per la prima volta ai playoff della massima serie. Nel suo lungo curriculum in giro per l’Europa figurano club prestigiosi come Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Alba Berlino e la partecipazione a Eurolega ed Eurocup.



Leader silenzioso, tiratore micidiale e go to guy per antonomasia: David Logan ritorna a Sassari con la voglia di mettere esperienza e leadership al servizio di coach Demis Cavina, cambio di gran lusso in regia e beniamino dei tifosi.