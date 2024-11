S.A. 13 luglio 2021 Viaggio tra i canti armonici a ResPublica Luca Atzori, attore, drammaturgo, profondo conoscitore degli antichi canti armonici sarà ospite questa sera in città. Appuntamento alle 19.30 in Piazza Pino piras



ALGHERO - Oggi, martedì 13 Luglio, ResPublica ospiterà Luca Atzori, attore, drammaturgo, profondo conoscitore degli antichi canti armonici. L'autore condurrà i presenti in un viaggio virtuale, per gli affascinanti, quanto misteriosi, meandri di questi antichi motivi. Il canto armonico è una tradizione diffusa in tutto il mondo, soprattutto nelle zone pastorali.



Anche in Sardegna il canto tenores ne è un esempio. Si creano delle diplofonie, ovvero a partire da un suono detto dominante, sorge una risonanza che crea un'armonia, un intervallo armonico. È un particolare canto che in alcune culture ha un significato terapeutico e anche medianico. Luca Atzori studia da anni tutto ciò che riguarda la voce e le sue potenzialità.



Ha pubblicato diversi libri e dischi, creando un teatro poetico, narrativo e musicale. Secondo la definizione del critico Lorenzo Lombardo, crea "mostri non linguistici, affini agli spasmi, alle urla, al canto armonico che dallo stomaco risale". Una forma di canto che intende creare una connessione vera con l'altro. Una meditazione dove riuscire a trasmettere l'emozione nella sua fisiologia. L'appuntamento è ad Alghero, alle ore 19.30, in piazza Pino Piras.