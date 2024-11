S.A. 13 luglio 2021 XVII Regata di Sant´Elm, Ishtar imbattibile Vittoria dell´equipaggio del patron Maccioccu nella storica regata algherese. Prossimo appuntamento con la Vela latina il 2 Agosto con il II Trofeo del Corall



ALGHERO - Domenica 11 luglio è andato in scena ad Alghero, il primo grande spettacolo della Vela Latina di questa estate. Organizzata dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana con la collaborazione di Edicom Srl ed il main sponsor della manifestazione il Consorzio Porto di Alghero, la storica Regata di Sant’Elm è giunta alla sua XVII edizione.



Il vento di libeccio a circa sette nodi alla partenza è aumentato in velocità fino a toccare i 10 nodi impegnando le 9 imbarcazioni portacolori delle marinerie di Bosa, Alghero e Castelsardo, lungo un percorso costiero di 5 miglia da ripetere 2 volte. Ottima partenza alle 12:05 per Gloria di Mura seguita da Ishtar di Maccioccu e Nonna Irene di Pintus.



Già alla boa di disimpegno Ishtar ,forte della preparazione, completezza e costanza del suo equipaggio è passata in vantaggio e non ha mai mollato il comando, chiudendo la prova dopo solo 1 ora e 3 minuti. Con qualche incertezza di troppo Gloria (Alghero) è apparsa la di sotto delle sue reali potenzialità ed è arrivata a fine percorso con 12 minuti di distacco da Ishtar. Partenza in ritardo per Annina che però ha recuperato lungo il percorso arrivando quarta dietro Nonna Irene (Castelsardo), seguita da Marcella (Peru), Scurpena (Bosa) e Raffaelina (Chessa). Prossimo appuntamento con la Vela latina il 2 Agosto con il II Trofeo del Corall.