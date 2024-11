S.A. 15 luglio 2021 Musciora trionfa a Quattro Ristoranti Dopo un´accesa sfida e qualche polemica la vittoria l´avrebbe spuntata per qualche voto in più il locale di via Mazzini gestito dallo chef Tonino Delrio con il figlio Danilo. Gli sfidanti erano il Nautilus, Il Frontemare e il Movida



ALGHERO - E' Musciora il ristorante che ha trionfato nella puntata di "Quattro Ristoranti" dedicata ad Alghero. Gli altri partecipanti della nota trasmissione Sky condotta dallo chef Alessandro Borghese erano il Nautilus, il Frontemare e il Movida.



Dopo un'accesa sfida e qualche polemica l'avrebbe spuntata per qualche voto in più il locale di via Mazzini gestito dallo chef Tonino Delrio con il figlio Danilo. Il programma, basato su un format internazionale vede sfidarsi quattro ristoratori, i cui locali uniti da una caratteristica comune, giudicano a vicenda le loro attività. Top secret ancora la data in cui andrà in onda il programma.



La scorsa settimana la presenza della troupe in città ha destato molta curiosità tra la gente. Lo chef star Borghese si è intrattenuto con tanti algheresi e turisti che hanno postato per giorni i selfie con uno dei volti più popolari di Sky.