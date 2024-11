S.A. 15 luglio 2021 Kimono di Marras all´asta al Festival di Tavolara Il Festival “Una notte in Italia” tra cinema e moda, dal 16 al 18 luglio. All’asta per beneficenza il Kimono della regina di Tavolara. Sabato 17 luglio Geppi Cucciari e Antonio Marras saranno sull’isola per assegnare il prezioso capo



ALGHERO - Il Festival del cinema di Tavolara “Una notte in Italia” è ai nastri di partenza. Da domani, con la proiezione dalle 21 nella Piazzetta Gramsci di Porto San Paolo del film “Sul più bello” di Alice Filippi, entra nel vivo la rassegna cinematografica. Nelle giornate di sabato e domenica si sposterà sull’isola di Tavolara.



Proprio qui, sabato 17 luglio, si svolgerà un evento originale e molto atteso: l’asta benefica di un capo speciale, a suo modo unico, il Kimono per la regina di Tavolara. Un’iniziativa nata dalla collaborazione esclusiva tra lo stilista Antonio Marras e l’attrice Geppi Cucciari. Lo stilista di Alghero ha realizzato per l’occasione questo capo unico nel suo genere.



Questo evento anticipa quello che si terrà a Milano, dove verranno messi all’asta gli abiti che Antonio Marras ha realizzato appositamente per Geppi Cucciari per le puntate della trasmissione “Che succ3de?”, l’irriverente programma dell’access prime time di Rai3 andato in onda la scorsa stagione e condotto dalla stessa Cucciari. Il ricavato verrà poi devoluto interamente all’associazione benefica di Sassari “Mariangela Pinna Onlus”, molto attiva tra le città del nord Sardegna (Sassari, Alghero e Ozieri) e che da sempre si occupa di donne malate di tumore, fornendo supporto psicologico, parrucche, corsi di make-up.



Nella foto: Antonio Marras