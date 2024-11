Cor 15 luglio 2021 La Torres cambia proprietà: Udassi presidente Oggi passaggio di consegne ufficiale, relativo alla proprietà della Asd Torres, fra il presidente uscente Salvatore Sechi e il nuovo direttivo rappresentato dai dirigenti della società Insula Sport



SASSARI - La giornata odierna ha sancito in maniera definitiva e ufficiale il passaggio di consegne, relativo alla proprietà della Asd Torres, fra il presidente uscente Salvatore Sechi e il nuovo direttivo rappresentato dai dirigenti della società Insula Sport.



Si inizia quindi ufficialmente a scrivere una nuova pagina per la Torres, arrivata al culmine di una trattativa condotta in porto grazie al prezioso contributo del dottor Nico Pinna Parpaglia e dell’avvocato Giampiero Moro. Ma la giornata odierna porta in dote anche un’altra importante novità per il rossoblù sassarese: nel corso della prima assemblea, i nuovi soci hanno nominato presidente del club Stefano Udassi, uomo di calcio e già grande protagonista sul campo con la maglia della Torres.



Insula Sport è già al lavoro per programmare la stagione sportiva 2021/2022: nei prossimi giorni sarà presentato e illustrato nel dettaglio il nuovo progetto. «Contestualmente è necessario e doveroso ringraziare Salvatore Sechi (nella foto) per l’impegno con cui ha salvato la Torres in un momento complicato della sua storia» si legge nella nota della nuova proprietà del club sassarese.