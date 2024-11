G.P. 20 luglio 2021 Innovazione green a Porto Rotondo Mixcycling vince il Cfm Green Prix 2021, premio per l’ecosostenibilità di crowdfundme in collaborazione con lo Yacht Club Porto Rotondo



PORTO ROTONDO - Mixcycling è la vincitrice del Cfm Green Prix 2021, premio dedicato alle imprese ecosostenibili organizzato da CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, in collaborazione con lo Yacht Club di Porto Rotondo. Si tratta della prima edizione del premio creato per avvicinare sempre più le startup e le pmi ecosostenibili a una platea di imprenditori e manager sensibili a tematiche ambientali. La società vincitrice utilizza gli scarti di produzione per creare materiali ecologici alternativi alla plastica, dando vita a soluzioni di economia circolare che trovano applicazione in molti settori, dal packaging all’automotive.



Il presidente dello yacht club Porto Rotondo, Sandro Onofaro ha consegnato il Cfm Green Prix 2021 a Mixcycling. «L’auspicio è che le giovani generazioni possano impegnarsi sempre più nei confronti del rispetto dell’ambiente – ha dichiarato il presidente onorario, Conte Luigi Donà dalle Rose – Il mio orgoglio è che quanto cominciato a Porto Rotondo negli anni ’60 prosegua e che la giornata di oggi sia il primo passo per un percorso nei confronti dell’innovazione e la tutela ambientale».



Oltre a Mixcycling, all’evento hanno partecipato CleanBnB, il leader italiano negli affitti brevi che punta su strutture ecosostenibili, Infinityhub, holding della green energy che investe nell’efficientamento e nelle rinnovabili, e Homy, la PMI dell’edilizia modulare che costruisce case con tecnologie a basso impatto ambientale. Con il Cfm Green Prix 2021, CrowdFundMe ha portato l’innovazione green a diretto contatto con la platea dello Yacht Club di Porto Rotondo, costituita da imprenditori, industriali e manager molto attenti ai temi legati alla sostenibilità ambientale. Avvicinando le startup e le PMI a questo pubblico, CrowdFundMe favorisce inoltre occasioni d’incontro utili in ottica di open innovation, oltre ad approfondire gli aspetti più significativi dei nuovi business ecosostenibili.



Nel corso della serata, inoltre, Sandro Onofaro, Tommaso Baldissera Pacchetti (Ceo di CrowdFundMe) e Vienna Eleuteri Held (Membro comitato Scientifico Tritonresearch) hanno consegnato al Conte Luigi Donà dalle Rose il Guidone Azzurro, il riconoscimento conferito a chi è stato protagonista di azioni virtuose a tutela dell’ambiente e dell’oceano. Il presidente onorario si è infatti distinto per numerose attività a favore del territorio di Olbia e Porto Rotondo in particolare.



Nella foto: Mixcycling vince il Cfm Green Prix 2021