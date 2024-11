G.P. 20 luglio 2021 Beppe Severgnini ospite di "Liberevento" Giovedì 22 e venerdì 23 luglio, al X festival culturale Liberevento, ospite Beppe Severgnini che presenterà lo spettacolo "La cura delle parole". Severgnini mette in scena un viaggio nelle parole, quelle che servono a capire chi siamo, che chiariscono intuizioni, prestano idee, mettono ordine tra i pensieri, evocano ricordi e riducono le preoccupazioni.



CAGLIARI - Giovedì 22 e venerdì 23 luglio il X festival culturale Liberevento prosegue con un nuovo grande ospite: Beppe Severgnini. Il giornalista ed editorialista sarà giovedì alle ore 22 nella Tonnara di Portoscuso e il giorno dopo alla stessa ora a Iglesias, negli spazi della Cantina Aru, dove presenterà lo spettacolo La cura delle parole. Sarà sul palco con all’attrice Marta Rizi, e con l’accompagnamento della musicista Elisabetta Spada.



Severgnini metterà in scena un viaggio nelle parole, quelle che servono a capire chi siamo, che chiariscono intuizioni, prestano idee, mettono ordine tra i pensieri, evocano ricordi e riducono le preoccupazioni. Durante la serata di venerdì, a partire dalle ore 20, si proporrà anche una degustazione di prodotti del territorio e di vini della Cantina Aru.



Il prossimo appuntamento con Liberevento sarà lunedì 26 luglio con una serata speciale in programma nel Nuraghe Seruci di Gonnesa: alle ore 21,30 con la scrittrice Manuela Pompas per parlare del suo ultimo libro “Storie di reincarnazione”. Prima dell'incontro sarà possibile visitare il sito archeologico e a fine serata, invece, degustazione di vini. Liberevento è organizzato dall’associazione Contramilonga dietro la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica e in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Presidi del Libro il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e il Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo. La manifestazione gode del contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias, Comune di Portoscuso, Comune di Sant’Antioco, Comune di Macomer, Comune di Gonnesa, Comune di Calasetta e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.