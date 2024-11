Architettura è seconda in Italia. Alghero da nove anni sul podio

S.A. 21 luglio 2021 Architettura è seconda in Italia

Una graditissima conferma, avvalorata anche dall’eccellente punteggio raggiunto dall' Università di Sassari che si colloca al terzo posto nella classifica dei 16 atenei medi statali. Nell’anno accademico 2020/2021 l’ateneo si era collocato al secondo posto. ALGHERO - Un nuovo importante risultato per il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero. I corsi si aggiudicano il secondo gradino del podio nella classifica Censis delle università italiane del 2021.Per il nono anno consecutivo, il Dipartimento viene premiato con un ottimo punteggio (100), preceduto solamente dall’Università degli Studi di Ferrara (103). Seguono, invece, lo IUAV di Venezia (98), il Politecnico di Milano (93.5), Camerino (91) e Pavia (88.5).Una graditissima conferma, avvalorata anche dall’eccellente punteggio raggiunto dall' Università di Sassari che si colloca al terzo posto nella classifica dei 16 atenei medi statali. Nell’anno accademico 2020/2021 l’ateneo si era collocato al secondo posto. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat