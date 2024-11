Cor 23 luglio 2021 Arresto per maltrattamenti a Olbia Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato arrestato e, dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, trasferito al carcere di Sassari - Bancali a disposizione dell’Autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Tempio Pausania



OLBIA - Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno

tratto in arresto un ventinovenne originario di Cagliari resosi responsabile di atti persecutori e minacce aggravate nei confronti di una cinquantenne olbiese, sua conoscente. I militari sono intervenuti in via Imperia ad Olbia dove era stato segnalato un giovane che, inveendo e sferrando calci contro un’autovettura in sosta, minacciava una donna seduta al suo interno, aggredendola anche fisicamente afferrandole il collo e strattonandola.



L’uomo, che all’improvviso ha perfino estratto dalla tasca un coltello a serramanico. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno intercettato l’uomo che intanto, all’udire

delle sirene, ha tentato di dileguarsi. Inseguito dai militari, vistosi raggiungere, ha tentato di estrarre il coltello dalla tasca dei pantaloni, ma è stato prontamente bloccato e disarmato, anche con l’uso dello spray al peperoncino, indispensabile per interromperne l’azione ed evitare l’aggravarsi della situazione.



L’autore del gesto infatti versava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’eccessiva assunzione di alcool. Dagli accertamenti successivi, sentiti anche i diversi testimoni presenti, è emerso che la vittima dei maltrattamenti, una donna di Olbia che da qualche anno ospita nella sua abitazione il giovane disoccupato, era vittima di ripetute vessazioni, minacce e aggressioni da diverso tempo, ma non aveva mai sporto denuncia.