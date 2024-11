Cor 24 luglio 2021 Fenicotteri rosa, presidi Forestale a Molentargius Il presidio continuo da parte del Corpo Forestale della Sardegna ha permesso scongiurare pericoli, in particolare da parte di mute di cani randagi che possono creare notevoli danni alla “Genti Arrubia”.



CAGLIARI - Per la tutela della fauna e della biodiversità, il Corpo Forestale, nella stagione primaverile-estiva è impegnato nella salvaguardia delle varie fasi riproduttive delle specie animali che arricchiscono la biodiversità dell’Isola. La stagione 2021 conferma che in Sardegna anche le specie particolarmente protette trovano le condizioni per la delicata fase della riproduzione, per favorire la quale il Corpo Forestale ha intensificato una mirata attività di monitoraggio. Decisamente intensa e continua è l'attività del Corpo Forestale a tutela della importante nidificazione del fenicottero rosa, specie simbolo del Parco Regionale di Molentargius, dove il presidio continuo ha permesso scongiurare pericoli, in particolare da parte di mute di cani randagi che possono creare notevoli danni alla “Genti Arrubia”.