Cor 24 luglio 2021 Porto Torres ricorda Salvatore Cabitta Il ricordo di Salvatore Cabitta nel 55esimo anniversario della sua uccisione. Le parole del presidente del Consiglio comunale Franco Satta, a nome di tutta l´assemblea civica, e del sindaco Massimo Mulas



PORTO TORRES - Il 24 luglio di 55 anni fa il finanziere turritano Salvatore Cabitta rimase vittima di un agguato terroristico in Alto Adige. Questo sacrificio gli valse il conferimento alla memoria del Vittoriano d'Oro e della Medaglia d'Oro al Merito Civile. Nell'anniversario della sua uccisione, il presidente del Consiglio comunale Franco Satta, a nome di tutta l'assemblea civica, e il sindaco Massimo Mulas rivolgono questo messaggio alla cittadinanza: «A distanza di tanti anni è giusto tenere viva la memoria di questo figlio speciale di Porto Torres. Aveva solo 25 anni ed è morto lontano dalla sua terra vittima di un atto vile come lo sono tutte le azioni terroristiche. Era giovane, carico di speranze e di progetti per il futuro. La nostra comunità non lo ha mai dimenticato e lo indica ancora come modello per i giovani che vogliano servire la comunità. Soprattutto in questo momento difficile e denso di preoccupazioni per il futuro, il suo esempio di dedizione e sacrificio è un'eredità che tutti insieme dobbiamo raccogliere e tramandare».