Cor 24 luglio 2021 Alghero: piazze occupate e centro in tilt Manca una seria regolamentazione e con il crescere delle attività di ristorazione e bar l´attuale circolazione va completamente in crisi. Impossibile frequentare le principali piazze di Alghero, soprattutto la mattina



ALGHERO - Traffico impazzito in città, totalmente sregolato in centro storico. Piazze occupate durante la mattina dal via vai dei camion che incuranti dei divieti parcheggiano in ogni angolo nel tentativo di scaricare le merci destinate ai locali di somministrazione.



Un problema annoso ma mai seriamente affrontato, ormai divenuto però improcrastinabile tante sono le conseguenze negative per tutti. Si lamentano infatti perfino gli stessi esercenti, senza contare la fatica a cui vanno incontro ogni giorno i trasportatori, esausti alla guida dei camion alla disperata ricerca di stalli, scarsi nel numero e perennemente occupati.



Ormai in tilt la circolazione ad Alghero, anche nel centro storico, ed a farne le spese sono soprattutto i residenti. Sanzionati a decine nei giorni scorsi dalla pioggia di verbali sulla via Maiorca (nonostante i parcheggi Ztl sempre pieni), quando la stessa zona risulta quotidianamente occupata abusivamente da mezzi di tutti i tipi. «Delusi e frustrati, non è questo il modo di presentare una città turistica» la lamentela di numerosi residenti della Via Carlo Alberto, il Corso cittadino.