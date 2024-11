Cor 25 luglio 2021 La Sardegna brucia, inferno di fuoco a Cuglieri Le emergenze hanno riguardano in particolare Cuglieri, Santu Lussurgiu, Tresnuraghes e Usellus, con decine di persone evacuate a causa degli incendi. In campo il sistema antincendio della Regione. Le immagini



ORISTANO - Le emergenze hanno riguardano in particolare Cuglieri, Santu Lussurgiu, Tresnuraghes e Usellus, con decine di persone evacuate a causa degli incendi. A Cuglieri il rogo è arrivato fino alla piazza centrale e diversi cittadini hanno lasciato le proprie abitazioni, anche la Statale 292 è stata chiusa. Sul posto hanno operando 5 Canadair dei Vigili del Fuoco, 3 da Olbia e due da Roma Ciampino, il drago 144 decollato dalla base di Alghero e cinque elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma.