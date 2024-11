Cor 26 luglio 2021 Emergenza sangue: appello dell´Avis Porto Torres D’estate, infatti, occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno poiché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, come i talassemici, non diminuiscono gli interventi chirurgici ordinari e neppure i casi di emergenza, anzi aumentano considerevolmente a causa di incidenti



PORTO TORRES - L’Avis comunale di Porto Torres lancia un appello ai donatori per una raccolta di sangue urgente. «Vi è stato un calo considerevole delle donazioni - sottolinea il presidente Avis turritana, Marco Marginesu - dovuto quasi certamente alla voglia di evadere dalle recenti restrizioni in cui dovevamo vivere, che ha coinciso con l’arrivo dell’estate e quindi con l’avvento delle ferie. Però purtroppo, la crisi di emazie non va in ferie, anzi, aumenta di più perché vi sono meno donazioni».



D’estate, infatti, occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno poiché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, come i talassemici, non diminuiscono gli interventi chirurgici ordinari e neppure i casi di emergenza, anzi aumentano considerevolmente a causa di incidenti stradali o di vario tipo che comportano interventi chirurgici straordinari. «Non vi sono controindicazioni alla donazione nella stagione estiva, - aggiunge Marginesu - l’unico accorgimento da fare riguarda le prime donazioni che devono essere effettuate, per questioni di sicurezza, nella prima metà della mattinata».



Intanto prosegue senza sosta il lavoro della Comunale di Porto Torres con la raccolta settimanale del sangue e mensile del plasma: la settimana prossima, venerdì 30 e sabato 31 luglio dalle ore 7.30 alle ore 12 presso la sede di via Azuni, si terranno le donazioni di sangue intero, mentre nel mese di agosto è prevista la raccolta di plasmaferesi. Per chi è impossibilitato a recarsi presso la sede di Porto Torres, l’invito è quello di donare il sangue presso il Centro Trasfusionale di Sassari al Palazzo Rosa oppure presso la sede dell’Avis Comunale di Sassari in Via Pavese 1 a Sassari.