Catamarano Lagoon veleggia in Sardegna

OLBIA - World Tour approda al Marina di Cala dei Sardi per la presentazione in anteprima mondiale del nuovo catamarano da crociera Lagoon. La Sardegna è stata scelta dal celebre cantiere navale francese per esporre, nel week end dal 30 luglio al primo agosto, il nuovo 55, un catamarano a vela da circa 17 metri di lunghezza che sarà a disposizione di chi lo vorrà vedere e provare, mentre nelle giornate precedenti la barca sarà protagonista di uno shooting nelle acque della Costa Smeralda. In occasione dell’evento, Simone Morelli, patron del gruppo NSS, festeggia il 100esimo catamarano Lagoon venduto ed è in corsa per la conquista del premio di miglior venditore di catamarani d’Europa per il terzo anno consecutivo.



«Nonostante la forte crisi derivata dalla pandemia - spiega Simone Morelli, patron del gruppo NSS - la nautica sta tenendo grazie al fatto che la barca è uno dei mezzi più protetti e sicuri per trascorrere le proprie vacanze. Turismo nautico e diportismo, quindi charter e portualità turistica, sono settori importanti e la Sardegna rimane una delle mete più ambite. Nell’Isola operano circa 30 società per un totale di oltre 300 imbarcazioni e 2500 posti letto, e nel triangolo Cala dei Sardi / Porto Rotondo / Portisco è presente il 20% circa dell’offerta charter nazionale. Numeri che generano un indotto considerevole in quella che è l’industria del turismo e delle vacanze, ed eventi di questo genere rappresentano una vetrina ed una buona occasione di promozione per il territorio.»



Per gli appassionati di catamarani a Cala dei Sardi sarà infatti possibile testare tutta la gamma dei multiscafi Lagoon: il porticciolo è la principale base charter della NSS, la società di noleggio di catamarani e monoscafi a vela più grande in Italia con oltre 140 unità dislocate tra le varie destinazioni nel Mediterraneo.