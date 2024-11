Cor 27 luglio 2021 Poliambulatorio via Tempio: accesso Punto Prelievi Viste le attuali normative anti Covid-19, il Coordinamento del Punto Prelievi del Poliambulatorio di via Tempio ricorda agli utenti che per accedere al Servizio è necessario effettuare la prenotazione ecco le modalità



SASSARI - Viste le attuali normative anti Covid-19, il Coordinamento del Punto Prelievi del Poliambulatorio di via Tempio ricorda agli utenti che per accedere al Servizio è necessario effettuare la prenotazione ecco le modalità: Scrivere una e-mail all'indirizzo puntoprelievi.sassari.viatempio@atssardegna.it e allegare (in formato JPEG o PDF) copia dell'impegnativa del medico di famiglia e copia della tessera sanitaria; Chiamare il numero di telefono 079/2062430 dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (è importante avere con sé l’impegnativa del medico di famiglia e la tessera sanitaria). Ricevuta la richiesta di prenotazione, gli operatori del Punto Prelievi indicheranno agli utenti la data e l'orario nel quale sarà effettuato il prelievo. Per evitare la formazione di assembramenti, è richiesta la massima puntualità. All’interno del Poliambulatorio di via Tempio è obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani, seguire i percorsi indicati sul pavimento e mantenere il corretto distanziamento interpersonale.