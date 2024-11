S.A. 28 luglio 2021 Aiuola sfregiata sui Bastioni Lavori ormai finiti da mesi ad Alghero, ma il buco in parte non è stato livellato, non è stato ripiantato il prato e le transenne sono ancora là. Purtroppo non è l´unico indizio di trascuratezza nel centro storico di Alghero



ALGHERO - I lavori erano iniziati ad aprile e sono finiti ormai da mesi eppure la grande aiuola sui Bastioni Marco Polo non sembra averne giovato. Tutto il contrario, il buco in parte non è stato livellato, non è stato ripiantato il prato e le transenne sono ancora là (nella foto). L'intervento ha interessato la sostituzione del pozzetto ed il consolidamento del piano di calpestio, a causa di una lesione nella volta di copertura dello sfioratore di piena ubicato ai piedi del Bastione, tra la Torre di Sulis e quella di San Giacomo. Purtroppo, questo caso nella passeggiata più frequentata in città, non è l'unico indizio di trascuratezza nel centro storico di Alghero: aiuole abbandonate, erbacce e sporcizia che spuntano ovunque.