S.A. 28 luglio 2021 Film e vino insieme a Marras e Fresu Annamaria Testa, Antonio Marras e Paolo Fresu introdurranno il loro film preferito accompagnato dalla degustazione di grandi vini sardi scelti dal sommelier Piero Careddu. Tre appuntamenti nell´arena Tarragona ad Alghero



ALGHERO - Ancora un’anticipazione per la sedicesima edizione del festival “Pensieri e parole: libri e film”, che nei prossimi giorni svelerà il cartellone con vari eventi fra l’Asinara, Sassari e Porto Torres. Ad Alghero (nella nuova arena Tarragona in viale Giovanni XXIII, 21) la rassegna “I film del cuore” propone tre “classici” presentati da importanti personaggi della comunicazione, della moda e della musica.



Annamaria Testa, Antonio Marras e Paolo Fresu introdurranno il loro film preferito accompagnato dalla degustazione di grandi vini sardi scelti dal sommelier Piero Careddu. Si parte venerdì 30 luglio con Annamaria Testa: giornalista, pubblicitaria e divulgatrice che presenta il suo film del cuore “La grande scommessa” di Adam McKay. La pellicola del 2015 racconta le vicende di un piccolo gruppo di speculatori visionari che intuiscono cosa sta succedendo sul mercato prima dello scoppio della crisi mondiale nel 2008 e ne hanno approfittato, facendo a volte precipitare gli eventi e uscendone vincenti. Il film sarà accompagnato da una degustazione del cannonau “Naniha” delle Tenute Perdarubia di Talana.



Giovedì 19 agosto sarà lo stilista Antonio Marras a presentare la propria pellicola- culto: “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick, la cui visione sarà accompagnata da una degustazione di bianco IGT “Maria Tzufia” dell’Azienda Deperu-Holler di Perfugas. Tratto dal romanzo di William M. Thackeray, “Barry Lyndon" racconta le peripezie di un irlandese del settecento, avventuriero e arrampicatore sociale, di cui si narrano l'ascesa e la caduta attraverso le tappe di soldato, spia e giocatore.



Venerdì 27 agosto ad introdurre il suo film preferito “Parla con lei” di Pedro Almodóvar sarà il trombettista Paolo Fresu. “Parla con lei” premiato con un Oscar per la migliore sceneggiatura e un Golden globe come migliore film straniero, è una storia d'amore e morte, di amicizia e solitudine, di silenzio e parola che segna una tappa fondamentale nella filmografia di Almodovar. Anche questa serata di cinema si concluderà con la degustazione di un vino sardo, il vermentino “Su Biccu” della Cantina Sorres di Sennori. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Cityplex Moderno di Sassari e la libreria Cyrano di Alghero. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale e sottotitolati in italiano (Inizio alle 21, ingresso gratuito).



Nella foto: Antonio Marras