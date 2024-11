S.A. 28 luglio 2021 Torres, tre nuovi colpi sul mercato Tre nuovi giocatori hanno firmato in sede il contratto che li legherà al club rossoblù. Si tratta di; Luis Mukaj, Alessio Salvato e Jacopo Turquet



SASSARI - Settimana di nuovi arrivi, di ritorni e di conferme in casa Torres. Tre nuovi giocatori hanno firmato in sede il contratto che li legherà al club rossoblù.



Tre nuove soluzioni fuori quota offerte dal direttore sportivo Andrea Colombino all’arco di mister Alfonso Greco: un giovane numero uno che in serie D ha già lasciato il segno; un centrocampista che ha catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori; un difensore che ha dimostrato di essere all’altezza della categoria.



Si tratta di Luis Mukaj, classe 2002 originario dell’Albania che arriva in prestito dal Genoa. C'è poi Alessio Salvato, nato a Ladispoli nel 2001 e lo scorso anno in forza al Monterosi, formazione con la quale ha vinto il campionato ed è stato votato miglior portiere dell'intera serie D. Infine, Jacopo Turchet, nato a Latina nel 2002, centrocampista fuori quota che arriva dal Genoa Primavera.



Nella foto: Luis Mukaj