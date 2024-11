S.A. 28 luglio 2021 Covid Alghero: 77 casi, 2 ricoveri, 102 quarantene Sono cinque in più rispetto al report di due giorni fa. Cresce lievemente anche il numero dei soggetti in quarantena. Due gli ospedalizzati rispetto a qualche giorno fa. C'è preoccupazione tra i sanitari



ALGHERO - In leggero aumento i positivi al Covid ad Alghero. I dati sull'andamento dei contagi riferiscono di 77 casi in città, cinque in più rispetto al report di due giorni fa.



Cresce lievemente anche il numero dei soggetti in quarantena: 102 rispetto ai 92 del 26 luglio scorso. Due, invece, gli ospedalizzati.



Sul fronte regionale sono statin rilevati 282 nuovi contagi e un decesso, un uomo di 92 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. In aumento i ricoveri ospedalieri in area medica, 70 (+6 rispetto al report precedente), mentre scende a 9 il numero dei pazienti in terapia intensiva (-1).