Cor 29 luglio 2021 Sassari: due chili di marijuana in casa Nei guai un 65enne sassarese, con precedenti di polizia. L´uomo è stato arrestato e trasferito a Bancali. Il personale della Sezione Volanti è intervenuto nel centro storico cittadino



SASSARI - Nella serata di mercoledì, il personale della Sezione Volanti è intervenuto nel centro storico cittadino, a seguito di una richiesta pervenuta sulla linea di emergenza per lite in famiglia. Gli agenti dopo aver preso contatti con la richiedente ed aver fatto accesso all’interno dell’appartamento hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente. In effetti, dopo aver effettuato un accurato controllo, all’interno di un mobiletto situato nel terrazzino sono state rinvenute due buste contenenti marijuana.



Dopo il rinvenimento gli agenti hanno esteso la perquisizione a tutto

l’appartamento, scovando ulteriore stupefacente contenuto in altre due buste di cellophane trasparente. All’interno di un mobile situato sotto il televisore è stato invece recuperato del materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre due chili di stupefacente.



Il marito della richiedente l’intervento, un 65enne sassarese, con

precedenti di polizia, si è dichiarato unico possessore dello stupefacente. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e dopo le formalità di rito condotto presso il carcere di Sassari-Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziari in attesa del rito per direttissima previsto per la giornata di venerdì.