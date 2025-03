S.A. 12:05 Rapinavano anziani e disabili: arrestati due sassaresi Dall´inizio del mese di marzo, sono state registrate in città una serie di aggressioni e rapine perpetrate da due uomini armati di coltello i quali, sempre in orario notturno, hanno colpito prevalentemente donne sole o soggetti con evidenti disabilità motorie



SASSARI - In manette due pregiudicati sassaresi resisi responsabili, in concorso tra loro di una serie di rapine. Nello specifico, dall'inizio del mese di marzo, sono state registrate in città una serie di aggressioni e rapine perpetrate da due uomini armati di coltello i quali, sempre in orario notturno, hanno colpito prevalentemente donne sole o soggetti con evidenti disabilità motorie. In uno di tali episodi uno dei due arrestati ha percosso con violenza una anziana vittima provocandole delle fratture vertebrali per le quali ha ricevuto 90 giorni di cure. Le attività di indagine condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno consentito di individuare i responsabili e di ottenere le misure cautelari eseguite nella serata di venerdì: una custodia cautelare in carcere e i domiciliari.