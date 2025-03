S.A. 8:24 Svuotano le auto ad Alghero: arrestata una coppia al Lazzaretto Un uomo ed una donna, dopo esseri scesi dal mezzo hanno forzato una vettura parcheggiata in una piazzola in zona Lazzaretto. A guardare la scena c´erano già gli agenti pronti per l´arresto in flagranza. Due giorni prima avevano svaligiato un´altra vettura



ALGHERO - Arresto in flagranza di reato per due persone, già note alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato, in concorso fra loro, su autovettura in sosta. Il personale del Commissariato di Alghero ha notato un'autovettura già segnalata come mezzo in uso ad autori di furti su auto, nella periferia della città, mentre procedeva in direzione della spiaggia del Lazzaretto. Sul posto i due, un uomo ed una donna, dopo esseri scesi dal mezzo hanno forzato una vettura parcheggiata in una piazzola. L’antifurto del veicolo messosi in funzione ha fatto desistere i due ladri dal loro intento che hanno cercato di allontanarsi ma sono stati intercettati e bloccati dagli agenti.



I fermati sono stati subito sottoposti a perquisizione personale, estesa alla loro autovettura, che dato esito positivo in quanto venivano rinvenuti tre dispositivi elettronici che consentono la copiatura dei codici di apertura dei telecomandi delle autovetture e due paia di guanti in latice. Gli autori del reato sono stati pertanto tratti in arresto e, su disposizione del A.G. sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Una volta convalidato l’arresto è stata disposta nei confronti dei due la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Alghero. Gli stessi arrestati 2 giorni prima si erano resi responsabili di un episodio analogo quando da un’autovettura in sosta avevano asportato due trolley e due zainetti contenenti due pc portatili, un tablet ed uno smartphone. Tutto il materiale recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari e due segnalati in stato di libertà all’A.G..