Cor 29 luglio 2021 Turista precipita dalla Torre Argentina Provvidenziale l´intervento dei militari della Guardia Costiera di Bosa. Il 36enne ha riportato una frattura scomposta del femore e diverse ed estese escoriazioni



BOSA - Nel pomeriggio di mercoledì la motovedetta SAR CP 835 è intervenuta in località Tentizzos Torre Argentina mettendo in salvo un 36enne turista francese precipitato in mare dalla scogliera a picco da una altezza di circa sei metri, riportando una frattura scomposta del femore e diverse ed estese escoriazioni. Il turista, inizialmente assistito da alcuni bagnanti locali che sono riusciti a issarlo su un materassino, è stato prontamente soccorso dai militari della Guardia Costiera e dopo essere stato trasportato a bordo della motovedetta è stato condotto presso il porto fluviale di Bosa dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 nel frattempo intervenuto presso la banchina fluviale, per poi essere trasportato presso l’ospedale di Nuoro.